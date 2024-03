Travolto a 17 anni mentre attraversa la strada, fissato il funerale

È stato fissato per domenica 17 marzo, alle 15, il funerale di Pierluigi Pescatori, il 17enne travolto e ucciso mentre attraversava la strada. La cerimonia si terrà nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia. Il ragazzo è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate.

I medici del Santa Maria della Misericordia lo avevano sottoposto a un complicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano presto degenerate. L'autista del furgone che lo ha investito in via San Galigano, nei pressi dei Rimbocchi, mentre stava raggiungendo la fermata dell'autobus per andare a scuola al "Volta" di Piscille, è indagato per omicidio stradale.