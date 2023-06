Perquisizioni dei carabinieri, trovato con quasi due chili di droga. Fermata anche una "insospettabile artista”

Il Nucleo investigativo dei carabinieri ha provveduto a eseguire alcune perquisizioni, all’interno del perimetro provinciale di Terni, a seguito di mirate indagini. Al termine delle attività sono stati fermati un operaio ventottenne iracheno e un’artista di Amelia, di ventitré anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al termine del giudizio direttissimo l'uomo è stato sottoposto alla misura dei domiciliari mentre la donna all'obbligo di firma.

La ricostruzione

I militari sono entrati in azione nel centro cittadino di Narni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’operazione ha riguardato un operaio 28enne iracheno, in Italia da diversi anni, con precedenti specifici in materia di stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di diciannove panetti e un pezzo di hashish del peso di quasi due chili complessivi, oltre a una singola dose di cocaina. Lo stesso ha provato a giustificare la detenzione come per uso personale. Al momento della perquisizione era in compagnia della fidanzata che, a sua volta, è stata trovata in possesso di 1,4 grammi di hashish. Per questo motivo è segnalata amministrativamente alla Prefettura di Terni.

Successiva operazione ad Amelia e fa riferimento a un’artista 23enne. La giovane donna "insospettabile" e incensurata è stata trovata in possesso di 80 grammi di hashish e quasi 40 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione ed alcune dosi di hashish e cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. A casa dell’uomo che temporaneamente la ospitava sono stati trovati due spinelli di hashish, parzialmente combusti, per cui anche l’uomo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura ternana. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà successivamente sottoposto ad analisi chimiche, per la determinazione del principio attivo contenuto.