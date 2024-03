Il distributore di benzina fa perdere di valore le abitazioni vicine: azienda risarcisce i proprietari delle case

L’impianto piazzato davanti alle abitazioni ne ha fatto scendere vertiginosamente il valore e per i proprietari delle case ci sono voluti quasi dieci anni per ottenere un risarcimento, già stabilito per altro dal giudice di primo grado.

La società che gestisce il distributore ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia (pronunciata a seguito dell’annullamento da parte della Cassazione) che la condannava al pagamento “a titolo di danno da perdita di valore degli immobili dovuta all’inquinamento dell’area nella quale insistevano le residenze abitative di pregio” di due famiglie, della somma di 78.875 euro a favore di una delle parti e 83.500 euro a favore dell’altra.

Il giudizio in Cassazione, però, non si è svolto in quanto la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di una transazione tra le parti con il pagamento di una somma come risarcimento.

I giudici di Cassazione hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e compensato le spese.