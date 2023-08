Pedinato e catturato mentre spaccia: 29enne arrestato

Pedinato per giorni e arrestato. I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne di origini albanesi per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato catturato mentre cedeva due dosi di cocaina - due grammi in totale - una donna, italiana, già nota alle forze dell'ordine. I militari hanno anche sequestrato altri 11 grammi di cocaina nascosti in un ovetto, 440 euro in contanti e il cellulare dell'uomo.

Il 29enne è stato arrestato e rinchiudo nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa della celebrazione del processo per direttissima. La donna è stata segnalata alla Prefettura di Perugia come assuntore.