Pattuglione congiunto Polizia-Municipale a Fontivegge, sgomberati edifici occupati

La Polizia di Stato e la Polizia locale del Comune di Perugia hanno effettuato un vasto servizio di controllo per la sicurezza a Fontivegge.

Nel corso dell’attività di pattugliamento volto a verificare l’occupazione abusiva di alcuni immobili, gli agenti hanno fatto ingresso in un garage di via Mario Angeloni, dove era stata segnalata la presenza di persone dedite al bivacco e allo spaccio. Durante le verifiche, gli agenti hanno rintracciato uno straniero, sedicente e senza fissa dimora, che sentito in merito alla propria presenza in quei luoghi, non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per una compiuta identificazione, è emerso che il gambiano di 25 anni, con precedenti di Polizia per reati inerenti il patrimonio, reati predatori e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era destinatario della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia, in corso di validità sino al 2024. L'uomo è stato denunciato per il reato di inottemperanza al provvedimento, oltre che per il reato di invasione di terreni ed edifici e sono state avviate le pratiche per l'espulsione.

Sempre nell’ambito del servizio di controllo, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche ha proceduto al controllo di una autovettura che, alla vista della Volante, aveva repentinamente cambiato direzione insospettendo gli agenti. Dalle verifiche, infatti, gli operatori hanno potuto constatare che la conducente del veicolo – una straniera di 25 anni – si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. La donna ha confermato di aver fatto uso di stupefacenti, rifiutando di sottoporsi ad accertamenti e cure sanitarie. Accompagnata presso gli uffici della Questura per l’identificazione, è emerso che la 25enne era sprovvista di patente di guida perché mai conseguita in Italia; quella albanese, invece, le era stata ritirata nel 2021. Per questo è stata denunciata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; alla 25enne è stata anche contestata la violazione della guida senza patente, con fermo amministrativo del veicolo.

Durante i servizi, proseguiti nel pomeriggio di lunedì, una pattuglia del Reparto ha provveduto ad avvicinare e fermare un tunisino di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che alla vista dell’auto della Polizia di Stato, si era dato alla fuga in mezzo ai plessi condominiali del quartiere di Fontivegge, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di oltre 20 centimetri. Dai controlli è emerso che il 39enne era in possesso di numerose false identità, utilizzate nei vari controlli di polizia effettuati a suo carico.

Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti e verificato che lo straniero risultava irregolare sul territorio nazionale, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno provveduto a denunciarlo per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.