"Dovevo solo consegnare dei pacchetti, non sapevo della droga": condannato corriere preso con l'eroina

“Mi hanno dato 200 euro per portare dei pacchetti in un negozio e consegnarli a una persona. Neanche sapevo cosa contenessero”, la condanna resta e diventa definitiva in Cassazione.

L’imputato, un nigeriano di 40 anni, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi e 5mila euro di multa dal giudice per l’udienza preliminare di Perugia, con rito abbreviato, per aver detenuto “a fini di cessione sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di circa 400 grammi”.

L’uomo era stato trovato, durante un controllo della polizia giudiziaria, per strada a Fontivegga, in possesso di due involucri contenenti eroina. La Corte d’appello di Perugia aveva confermato la condanna di primo grado, respingendo le giustificazioni dell'imputato “di essere stato incaricato da un terzo di recapitare nella zona sita a ridosso della stazione di Perugia i due pacchetti, avvolti in una busta di colore nero, senza sapere cosa contenessero, in cambio della somma di euro 200”.

Secondo i giudici la “immotivata reazione energica” al controllo di polizia fa ritenere che l’imputato sapesse benissimo cosa era contenuto nei pacchetti.

Della stessa idea i giudici di Cassazione che hanno confermato la condanna e addossato all’imputato anche il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.