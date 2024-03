Ruba nelle auto in sosta e rapina una donna

I carabinieri di Santa Maria degli Angeli hanno arrestato un 30enne domiciliato a Bastia Umbra, in flagranza di reato, per rapina e furto. È successo a Ospedalicchio. L’uomo, gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti, secondo la ricostruzione dei militari prima ha forzato e depredato alcune auto parcheggiate, poi ha aggredito e rapinato una donna, strappandole di mano il cellulare.

Catturato, arrestato e rinchiuso a Capanne.