Bollettino infortuni e incidenti a Capodanno degli Ospedali di Pantalla, Gubbio-Gualdo, Assisi e Città di Castello: un ferito grave in rianimazione

Botti e spari non hanno lasciato segni e né feriti, invece le bottiglie, quelle svuotate senza tanti pensieri, invece sono alla base di quasi tutti gli accessi ai Pronto Soccorso degli Ospedali dell'Asl Umbria 1. Si registra anche un paziente in rianimazione dopo un incidente stradale, le sue condizioni sono state definitive difficili. Per quanto riguarda il numero di accessi: cinque agli ospedali di Città di Castello e Media Valle del Tevere, tre a Branca, uno ad Assisi e nessuno ad Umbertide e Castiglione del Lago.

OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO - Dei cinque accessi all’ospedale di Città di Castello, tre sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella notte in zona Bivio di Lugnano. Sono stati tutti e tre ricoverati: uno dei feriti è stato operato ed è in prognosi riservata. Gli altri due casi riguardavano intossicazioni alcoliche. I pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

OSPEDALE DI PANTALLA - Tutti gli accessi al Pronto Soccorso presentavano un'intossicazione alcolica. Un caso è stato trattato sul posto direttamente dal 118 ed un’altro è stato soccorso dal 118 e trovato lievemente ferito (attualmente è in osservazione in Pronto Soccorso, si stanno eseguendo i trattamenti e gli accertamenti del caso). Negli altri tre casi i pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

OSPEDALE GUBBIO-GUALDO - Dei tre accessi registrati a Branca, invece, due avevano lievi traumi accidentali (dimessi dopo gli accertamenti) mentre il terzo presentava una frattura scomposta (è attualmente ricoverato).

OSPEDALE ASSISI - L’unico caso registrato è stato per intossicazione alcolica. Il paziente è stato dimesso dopo essere stato tenuto sotto osservazione per qualche ora.