Ottobre mese rosa, all'Ospedale di Perugia una coperta contro il tumore al seno: "400 interventi all'anno"

In occasione di “ottobre mese rosa”, l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha promosso l’evento “Dona una coperta per le donne arcobaleno” a cura dell’Associazione Vivo a Colori per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Sono oltre 400 gli interventi eseguiti ogni anno presso la Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, la struttura che si occupa del trattamento chirurgico della patologia (soprattutto neoplastica) della mammella. La Struttura è inserita nel Breast Centres Network della European School of Oncology e si avvale del Gruppo Multidisciplinare Aziendale Patologia della Mammella (GOM).

Le coperte, lavorate a mano da volontarie di tutta Italia, alcune delle quali guarite dal tumore al seno, sono state cucite intorno alle quattro colonne dell’ingresso del ‘Santa Maria della Misericordia’ e saranno visibili per tutto il mese di ottobre con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare sull’importanza di sottoporsi allo screening mammografico.

“Dona una coperta per le donne arcobaleno – spiega la presidente di Vivo a Colori, Claudia Maggiurana - è un’iniziativa di sensibilizzazione nata dall’incontro con l’associazione “Filo tra le mani” di Ruscio e che ha riunito circa cento donne da tutta Italia per la realizzazione a mano di questi plaid. L’installazione al ‘Santa Maria della Misericordia’ è stata realizzata dall’associazione Mani solidali di Castel del Piano e il ricavato delle coperte andrà a finanziare i nostri progetti a sostegno delle donne con tumore alla mammella”.

“Nelle donne il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente – spiega la dottoressa Ambra Mariotti, chirurga della Breast Unit – L’incidenza di questo tumore è in lieve aumento, ma ad oggi la sopravvivenza a dieci anni supera l’85%. Questo fattore è dovuto sia alla prevenzione, che riveste un ruolo chiave, sia alle terapie sempre più innovative nella lotta ai tumori”.