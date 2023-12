Ordinano vino e olio per oltre 3mila euro, prendono la merce e spariscono senza pagare

Ordinano vino e olio per circa 3mila euro e, al momento di pagare, effettuano un finto bonifico al venditore e fanno perdere le proprie tracce. A finire nei guai due umbri: si tratta di un 49enne di Perugia e di un 56enne di Spoleto.

La vittima è una donna di 37 anni, dipendente di una società agricola di Jesi. È stata proprio lei a raccontare tutto agli agenti del commissariato jesino che hanno subito avviato le indagini. La donna ha riferito di aver venduto olio e vino, per un ammontare complessivo di 3.300 euro, tramite il portale Vinitaly plus. Al compratore la dipendente ha chiesto di pagare alla consegna tramite contanti o assegno circolare. Accettata la condizione, il compratore ha fornito l’intestazione della fattura indicando il luogo della consegna specificando, inoltre, che una volta sul posto avrebbero dovuto contattare una persona specifica per il ritiro della merce.

La persona segnalata per il ritiro, contrariamente agli accordi, ha prima consegnato un assegno bancario e non circolare e poi ha acconsentito esclusivamente al pagamento tramite bonifico. Nei giorni a seguire, la società agricola ha scoperto che il bonifico non era mai stato accreditato sul conto e i tentativi di contatto dell’acquirente e della persona addetta al ritiro merce sono risultati del tutto vani. Gli agenti sono riusciti a risalire ai due responsabili e per loro è scattata la denuncia per truffa in concorso.