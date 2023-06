Notte di follia, ruba negli uffici della Sipa e rapina il proprietario di un appartamento: condannato

Notte di follia per un 54enne campano condannato per furto negli uffici della Sipa e aver minacciato con un coltello il proprietario di una appartamento nello stesso stabile che lo aveva sorpreso.

L’imputato è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 300 euro “per avere tentato di impossessarsi di cose indeterminate altrui site all'interno dell'edificio ubicato in Perugia, alla via Fanti n.2/b, destinato in tutto o in parte a privata dimora e specificamente all'interno della sede della Sipa” e dell’abitazione di un cittadino, poi “minacciato con un coltello” quando il proprietario lo aveva sorpreso “subito dopo l'introduzione nell'edificio”.

L'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati ascritti e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, è stato condannato in relazione al reato consumato, 3 anni di reclusione e 400 euro di multa, diminuita stante il tentativo a 1 anno e 6 mesi sei, con multa di 200 euro, aumentata alla misura finale per la ritenuta continuazione, fino alla pena definitiva di 1 anno e 8 mesi e multa di 300 euro.