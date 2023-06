Non vuole farsi controllare e aggredisce un poliziotto: in manette 33enne

Quando gli hanno detto se poteva seguirli in questura per accertamenti è andato su tutte le furie. Arrivando ad afferrare un agente al collo. Alla fine, la polizia ha arrrestato, in piazza Partigiani, l'uomo, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un liberiano di 33 anni, con numerosi precedenti di polizia.

Durante i controlli di routine, gli agenti hanno avvicinato il 33enne – notato per il suo atteggiamento sospetto – per sottoporlo a controllo. Dalle verifiche è emerso che l’uomo – irregolare sul territorio nazionale – aveva a suo carico anche un provvedimento di rintraccio per notifica di atti.

Invitato a seguire gli operatori in questura, come detto, ha iniziato ad opporre resistenza, andando in escandescenza e ostacolando l’attività dei poliziotti.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, il 33enne ha continuato con il suo atteggiamento, arrivando ad afferrare uno degli operatori al collo.

Nel tentativo di divincolarsi, ne è nata una colluttazione che ha costretto i poliziotti a contenerlo - con non poche difficoltà - con l’utilizzo del capsicum e degli strumenti in dotazione.

Dopo averlo fatto visitare dai sanitari del 118 – nel frattempo intervenuti –, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando due paia di forbici di cui non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. Alla fine è stato arrestato per l'aggressione al poliziotto e denunciato per le forbici.