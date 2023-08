Spoletino muore in vacanza ad Alba Adriatica: fatale il malore appena entrato in acqua

Uno spoletino di 75 anni è morto questa mattina ad Alba Adriatica, dove si trovava in vacanza.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è entrato in acqua e poco dopo ha accusato un malore. Il 75enne è riuscito ad attirare l’attenzione del bagnino e di un carabinieri fuori servizio. I due sono entrati in acqua, il mare era mosso, e hanno portato il 75enne a riva, praticando la rianimazione, in attesa dei soccorsi.

Anche l’utilizzo del defibrillatore, però, si è rivelato inutile. A nulla è valso anche l’arrivo dell’elisoccorso da Pescara.