Muore nel supermercato poco dopo aver iniziato il turno di lavoro

Una donna di 54 anni, banconista in un supermercato di Corciano, è deceduta appena iniziato il suo turno di lavoro l’ultimo giorno del 2023.

La donna, residente a Castel del Piano, aveva iniziato da poco il turno, da quanto potuto apprendere, quando si è sentita male e ha chiesto di poter andare in bagno, ma sarebbe crollata a terra dopo pochi passi.

Le condizioni della donna, subito soccorsa dai colleghi e da qualche cliente, sono apparse gravi e a nulla sono valse le manovre di rianimazione.

Il corpo della donna è stato poi portato via dal 118 e portato in ospedale, a disposizione della Procura di Perugia che potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso della signora. Al momento l’ipotesi di un infarto è quella accertata dal personale sanitario intervenuto.