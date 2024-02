Calcio violento - Schiaffi in faccia tra giocatori e aggressioni agli arbitri: fioccano multe e squalifiche

Pugni e schiaffi in campo, insulti all’arbitro e pubblico minaccioso. Il giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi, ha comminato sanzioni pecuniarie e disciplinari a società, dirigenti, allenatori e giocatori.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Multa di 100 euro per il Foligno Calcio Ssdarl “per lancio di un fumogeno all'interno del terreno di gioco”. Identica sanzione per la Polisportiva Pietralunghese “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti di un calciatore della squadra avversaria durante e al termine della gara”.

Inibizione a svolgere attività fino al 15 marzo per un dirigente dell’Amerina 1950 “per comportamento reiteratamente protestatario nei confronti della terna arbitrale”.

Squalifica per quattro gare per un calciatore del Settevalli Pila “per aver colpito con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria”.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Inibito fino al 23 marzo prossimo un dirigente del Monte Castello Vibio “per comportamento irriguardoso e protestatario nei confronti dell'arbitro al termine della gara”.

Quattro giornate per un calciatore dell’Athletic Club Bastia “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria”.

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

Sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione e 400 euro di multa per il Fanello Calcio Orvieto a seguito della “mancata presentazione per la gara contro il Santa Sabina, a causa di difficoltà di carattere organizzativo sorte in seno alla società stessa”.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Inibizione per un dirigente dell’Allerona fino al 20 maggio prossimo “perché, espulso per reiterate e plateali proteste poste in essere durante la gara, ricevuto il cartellino rosso ritardava l’uscita dal terreno di gioco e, nel contempo, proferiva reiterate frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro, reiterando tale condotta anche una volta lasciato il terreno di gioco”.

Squalifica per sei giornate a carico dell’allenatore dell’Allerona “perché, espulso per reiterate proteste, alla vista del cartellino rosso si avvicinava repentinamente, con aria minacciosa, all’arbitro, costringendolo ad indietreggiare. All’invito dell’arbitro ad abbandonare il campo, rispondeva con frase provocatoria ed irriguardosa. Subito dopo, mentre abbandonava il campo, proferiva frasi irriguardose ed ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro”.

Squalifica fino al 15 maggio per un dirigente dell’Allerona che in qualità di assistente dell’arbitro una volta “espulso per reiterate proteste, si alzava dalla propria panchina ed inveiva nei confronti della panchina avversaria. Allontanato a fatica dal campo, una volta posizionatosi nella tribuna, proferiva reiterate frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro con l’intento anche di aizzare i tifosi contro il direttore di gara”.

Sono cinque le giornate di squalifica per un giocatore dell’Allerona “perché, in reazione ad un fallo subito, con gesto di stizza, afferrava la testa dell’avversario all’altezza della nuca e la spingeva verso il basso. Alla vista del cartellino rosso, protestava platealmente ritardando l’uscita dal campo di gioco”.

Ammenda di 150 euro per il Deruta Calcio “perché al termine della gara persona non presente in lista teneva comportamento irriguardoso e velatamente minaccioso nei confronti del direttore di gara”.

Inibizione fino al 31 luglio prossimo per un dirigente dell’Acd Papiano 1965 “perché al 22º del secondo tempo, proferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell'arbitro. Espulso dal campo, ritardava l'uscita dal terreno di gioco continuando ad aggredire verbalmente l'arbitro con frasi anche minacciose. Durante il resto della partita continuava a minacciare ed ingiuriare il direttore di gara ed al termine della partita ne impediva il pronto rientro negli spogliatoi frapponendosi con il corpo, così da rendere molto difficoltoso, per l'arbitro, l'ingresso nel proprio spogliatoio. La condotta minacciosa ed ingiuriosa, continuava anche nel momento in cui l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo”.

Otto giornate di squalifica per un giocatore del Norcia 480 “Perché, alla fine del primo tempo, si avvicinava all’arbitro chiedendo spiegazioni circa alcune decisioni arbitrali adottate. Non ricevendo risposta, insultava l arbitro con epiteto ingiurioso. Ricevuto il cartellino rosso, proferiva frasi irriguardose contro l arbitro, intralciando fisicamente il suo rientro negli spogliatoi. Posizionatosi nelle tribune continuava ad insultare il direttore di gara”.

Tre giornate di squalifica per un giocatore del Pozzo “perché, al 48º del secondo tempo, spintonava un avversario, ponendogli le mani in faccia, facendolo cadere a terra”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Ammenda di 150 euro alla Baldaccio Bruni Squadra Calcio “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti del direttore di gara a fine partita”.

Sono 90 euro di multa per l’Ateltico Gubbio “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico di casa nei confronti dei calciatori della squadra ospite”.

CALCIATORI ESPULSI

Cinque giornate di squalifica per un calciatore del Sangemini Sport “per aver colpito con schiaffo e poi con un pugno al volto un giocatore della squadra avversaria alimentando una rissa”

Tre giornate di squalifica per un giocatore dell’Olimpia Umbria perché una volta “espulso per doppia ammonizione si spintonava ripetutamente con un calciatore avversario”.

Stessa sanzione per l’altro giocatore, dell’Orvieto F. C., perché “si spintonava ripetutamente con un calciatore avversario”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Dirigente della Pontevecchio inibito fino al 14 marzo “per essere entrato sul terreno di gioco protestando avverso le decisioni arbitrali”.

Inibizione fino al 7 marzo per un dirigente del Terni Football Club “per aver pronunciato frase blasfema”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A1

Quattro giornate di squalifica per un calciatore del Castel del Piano “per aver proferito frasi gravemente offensive all'arbitro”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Sono quattro le giornate lontano dai campi per un giocatore della Julia Spello Torre “per aver proferito frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro”.