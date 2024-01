Morto dopo aver lavorato per anni in mezzo all'amianto: familiari risarciti con 130mila euro

Morì a causa dell'amianto respirato sul posto di lavoro e l'azienda dovrà risarcire con 130mila euro la vedova e le figlie. Lo ha stabilito il Tribunale Ordinario di Roma nel condannare Enel per la morte di un ex dipendente della centrale di Gualdo Cattaneo, nel giugno 2018, all’età di 72 anni a causa di un mesotelioma pleurico epiteloide maligno derivante dall’esposizione professionale all’amianto. Alla vedova e alle figlie il giudice ha assegnato un risarcimento di 129.157,50 euro.

L'uomo, nato a Gualdo Tadino, aveva lavorato presso la centrale Enel di Gualdo Cattaneo per 33 anni, impiegato come manutentore di officina meccanica e delle linee elettriche, occupandosi delle riparazioni e della rimozione di sagome in lamiera e di operare su tubi, valvole e altri elementi contenenti amianto, che, per via delle elevatissime temperature, spesso si sfaldavano rilasciando nell’aria le fibre letali. Fino al 1990 l’uomo e gli altri operai non disponevano di adeguate misure di protezione individuale, come mascherine altamente filtranti contro polveri di silice e amianto, né era a conoscenza della presenza delle fibre nocive e del loro impatto sulla salute. L'operaio e i suoi colleghi consumavano i pasti nel cantiere e riportavano a casa indumenti contaminati di amianto mettendo a rischio anche la salute dei suoi familiari. Nel 2016, l’operaio aveva manifestato i primi sintomi della malattia, diagnosticata inizialmente come “versamento pleurico”, e nel 2017 la conferma di mesotelioma. Il decesso otto mesi dopo la scoperta.

I familiari dell'operaio, tramite l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, avevano avviato una causa contro Enel, che ha sempre negato qualsiasi nesso causale tra l’esposizione al patogeno e lo sviluppo della malattia arrivando persino a smentire che l’uomo fosse venuto a contatto con la fibra killer.

In Tribunale, anche attraverso consulenze e perizie, è stata dimostrata la violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro per “negligenza, imprudenza e imperizia”, con la conseguente condanna al pagamento di un risarcimento per i familiari dell'operaio.