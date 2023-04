Castiglione del Lago, giovane chef morto nell'incidente: condannato l'amico alla guida dell'auto

Una pena di 11 mesi con il patteggiamento, con la sospensione condizionale. Il 24enne di Castiglione del Lago accusato di omicidio stradale per aver causato, a seguito di un incidente, il decesso del passeggero Luka Cifci, 23enne chef.

La mamma e la nonna della vittima, si erano costituite parte civile tramite lo Studio3A-Valore e l’avvocato Cristian Rosa del foro di Arezzo.

L'incidente era avvenuto il 14 ottobre 2022 lungo la Pievaiola, sulla nuova rotatoria di Castel del Piano. Cifci, che era seduto sul sedile posteriore, e altri tre giovani stavano rientrando da una serata passata in discoteca a Perugia, quando l'imputato aveva perso il controllo dell'auto, secondo la Procura di Perugia “mantenendo una condotta di guida non adeguata alle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (presenza di una rotatoria e del cordolo che la delimitava), perdeva il controllo del veicolo che, con la fiancata destra, impattava contro il guardrail che si trovava sul margine destro della carreggiata, non riuscendo a porre in essere le manovre richieste dalla circolazione e di conservare il controllo del veicolo”.

Nell'impatto Luka Cific aveva riportato un gravissimo trauma cranio-encefalico, mentre un altro dei giovani passeggeri della vettura era rimasto gravemente ferito.

All’epoca la tragedia aveva destato profonda commozione e non soltanto a Castiglione del Lago, dove Cifci era cresciuto ed era conosciutissimo, ma anche nella vicina provincia di Arezzo, in particolare a Cortona, dove aveva frequentato l’istituto superiore Angelo Vegni delle Capezzine, mettendo poi a frutto i suoi studi e intraprendendo con successo, da più di due anni, l’attività di chef presso il ristorante Squad Garden, nel centro storico della sua cittadina.