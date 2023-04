CHIESA IN LUTTO Ciao don Francesco. Preggio-Perugia per una vita fra musica e alta spiritualità

Ciao don Francesco Bastianoni. Preggio-Perugia per una vita fra musica e alta spiritualità. Parroco emerito di Preggio, Castel Rigone e Lisciano Niccone (mio paese natale), già direttore della Corale “Laurenziana - R. Casimiri” della Cattedrale di San Lorenzo di Perugia, don Francesco è stato parroco della natia Preggio per quasi mezzo secolo. Connotando la sua azione in senso fortemente identitario. Volle ne fosse restaurata la chiesa dove era stato battezzato e consacrato.

E intese impreziosirla con una instancabile attività artistico-musicale. Sia organizzando concerti di rango fra quelle sacre mura, sia realizzando rappresentazioni di opere liriche su quel grande cortile, frequentato dal fior fiore dell’intellettualità e da presenze internazionali. Amava dirigere e lo faceva con passione e competenza. Resistendo, più d’una volta, a qualche critica non priva di animosità. Parlava chiaro, don Francesco. E spesso senza filtri né ipocrisie. Ricordo quando, a me che lo rimproveravo per un’uscita nei confronti dell’avarizia di certi spettatori, mostrò il bussolotto delle elemosine con dentro offerte da un centesimo. Dovetti ricredermi e scusarmi.