Morta in casa, indagato il figlio e disposta l'autopsia

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali il figlio di Giulia Spini, la 78enne morta in casa a Passignano sul Trasimeno, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia per due ipotesi di reato: maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persona incapace. Un atto dovuto e formale per chiarire cosa sia successo all'ex infermiera.

Secondo la ricostruzione dei quotidiani umbri la versione fornita dal figlio ai carabinieri non è del tutto chiara e potrebbe anche configurarsi l'omissione di soccorso.

Sarà l'autopsia disposta dal pm titolare dell'inchiesta, Mara Pucci, con l'incarico affidato al medico legale Eleonora Mezzetti a chiarire la causa della morte della 78enne.