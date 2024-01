Trovata morta in casa, il figlio lancia l'allarme: indagano i carabinieri

Anziana trovata morta in casa nella mattinata di mercoledì 3 gennaio a Passignano sul Trasimeno. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia è stato il figlio della 78enne a lanciare l'allarme. Il figlio, sempre secondo la ricostruzione dei giornali, ha detto ai carabinieri di aver trovato la madre morta al rientro di alcune commissioni. Indagini in corso per chiarire ogni aspetto del dramma. Il pm di turno disporrà l'autopsia.