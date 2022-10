Molestata dal bidello a scuola, ennesimo rinvio nel giorno della sentenza

Un bidello è accusato di aver molestato una ragazzina nella scuola in cui lavorava. I fatti sarebbero avvenuti nel 2011 e nel 2022, undici anni dopo, il processo è ancora fermo al primo grado, tra rinnovazione della composizione del collegio e rinvii, come oggi a causa di un impedimento del difensore.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo avrebbe preso per un braccio l’alunna e l’avrebbe trascinata in un angolo, toccandola poi nelle parti intime e al seno. L’imputato, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, avrebbe anche chiesto alla ragazzina se i suoi compagni le facevano la stessa cosa.

L’episodio che ha portato al processo sarebbe avvenuto ad anno scolastico quasi finito, il 21 maggio 2011, durante l’orario di lezione in una scuola media del Perugino. La ragazzina, dopo l’aggressione, si era confidata con una compagna di classe e poi con la cugina. Entrambe le avevano detto di raccontare tutto ai genitori e poi alla dirigente scolastica. L’uomo si era subito difeso, riferendo si aver ripreso la ragazzina per i suoi comportamenti in corridoio, ma solo verbalmente e di non averla mai toccata.

Era scattata la sospensione, il trasferimento, l’indagine e il processo.

In udienza la vittima aveva confermato, tra le lacrime, le molestie sessuali subìte dal bidello nel corridoio della scuola media che frequentava, di come l’avrebbe palpeggiata in un angolo della scuola, costringendola contro un muro.

I genitori della vittima, all’epoca minorenne, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Marco Piazzai.

L’imputato ha raccontato anche ai giudici la sua versione, negando quanto gli viene contestato, sostenendo che il racconto della giovane non corrisponde alla verità.

Dopo aver sentito il collaboratore scolastico e altri sei testimoni, l’udienza era stata rinviata a oggi per la discussione, ma è stata rinviata all’anno prossimo per un impedimento del difensore.