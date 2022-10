In una occasione avrebbe tentato di speronarla con la propria auto, danneggiandole solo lo specchietto retrovisore laterale. Mentre un’altra volta si sarebbe impossessato della borsa, “sottraendola alla proprietaria”, con tutto il su o contenuto di documenti, carte di credito e bancomat, chiavi, farmaci, occhiali da sole e denaro.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe seguito ovunque la donna, offendendola in diverse occasioni, minacciandola e telefonandole di continuo.

L’uomo è accusato dalla Procura di Perugia di aver minacciato e molestato la ex procurandole “un perdurante e grave stato di ansia e di paura nonché un fondato timore per l’incolumità propria” e costringendola “ad alterare le proprie abitudini di vita”, con l’aggravante di “aver commesso il fatto” nei confronti di una persona con la quale aveva avuto una relazione affettiva.

Un 42enne di Foligno, difeso dall’avvocato Vincenzo Maria Maccarone, è finito sotto processo per aver perseguitato la ex fidanzata.

Insulta, minaccia e tenta di speronare la ex: ex sotto processo per stalking