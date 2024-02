Studentessa molestata dall'ex, salvata dall'amico in Cina che chiama l'avvocato e poi la Polizia

Una ragazza cinese è stata salvata dalle molestie del suo ex tramite una triangolazione tra un amico in Cina, un avvocato a Perugia e gli agenti della Questura.

La giovane, a Perugia per motivi di studio, ha interrotto la relazione con un connazionale, anch’egli nel capoluogo per studiare, e da quel momento ha iniziato a non poter neanche più uscire di casa.

Secondo il racconto della giovane, infatti, l’ex fidanzato avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi e chiamate in ogni momento della giornata, ad appostarsi davanti all’abitazione della ragazza e a seguirla ovunque.

Fino all’episodio di quest’oggi, quando il ragazzo si è presentato davanti all’appartamento della giovane, in centro storico, e ha iniziato a bussare alla porta con violenza, chiedendo di entrare. La ex fidanzata, spaventata, ha contattato un amico che vive in Cina e questo ha chiamato un amico avvocato a Perugia affinché facesse qualcosa.

Il legale ha subito contattato la giovane (nel corso della telefonata si sentivano i colpi dell’ex fidanzato alla porta) invitandola a chiamare subito il numero di emergenza e dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della Polizia che ha fermato il giovane e lo ha portato in Questura per identificarlo.

Vista la situazione di disagio e di ansia in cui vive da settimane e il pericolo vissuto nella giornata di oggi, ha deciso di sporgere querela, assistita dall’avvocato Leonardo Orioli.