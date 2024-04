Minacce e botte all'ex marito dopo che l'ha lasciata: condannata

Minacce, vessazioni e botte perché lui voleva lasciarla per un’altra. La difesa gioca la carta della ritorsione della donna contro i continui tradimenti di lui, ma per il giudice tutti gli elementi sono contro la donna.

Secondo la Corte d’appello “le dichiarazioni della persona offesa, che, in maniera lineare, riferiscono di plurimi episodi di violenza, minaccia, vessazioni e umiliazioni subite dal marito ed hanno trovato riscontro in elementi esterni quali i messaggi e le registrazioni audio dai contenuti obiettivamente minacciosi inviati dall’uomo, nonché nel referto del Pronto soccorso” e secondo i giudici non “possono ascriversi, come vorrebbe la difesa, ad un presunto intento ritorsivo della donna a fronte delle subite infedeltà e ciò quand’anche si volesse ammettere una particolare intransigenza della donna, per motivi religiosi o comunque personali, nel doversi confrontare con la decisione del marito di porre fine alla loro relazione e legarsi ad un’altra donna”.

Racconto della persona offesa, che non è stato sconfessato dall’imputata, quindi, porta alla conferma alla condanna a 2 anni della donna.