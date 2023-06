"Ti taglio la gola" e l'altro lo prende a bastonate in testa: due a processo

Uno mima il gesto del taglio della gola e l’altro prende la stampella a un disabile e la usa per picchiare una persona. Un 69enne e un 49enne si trovano davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per lesioni aggravate e minacce.

Uno dei due, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, è accusato di avere colpito alla testa, in mezzo ai tavolini di un bar, “con un bastone” un’altra persona “procurandogli un trauma cranico non commotivo con ferita al cuoio capelluto, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni”.

L’altro di aver minacciato il rivale mimando “il taglio della gola facendo scorrere il dito indice della mano destra sul proprio collo, da sinistra verso destra”, indicandolo e pronunciando le parole: “A te ti taglio la gola”. Secondo la vittima tale minaccia era dovuta al fatto che “vantava un credito nei miei confronti di 250 euro”.

L’episodio è avvenuto il 1° settembre del 2021 a Tuoro sul Trasimeno. La vittima delle minacce ha raccontato al giudice che quel giorno si trovava “seduto ai tavoli esterni” di una bar, “unitamente a tre miei amici” quando vedeva uscire dal locale l’imputato che si avvicinava e “mimava il taglio della gola facendo scorrere il dito indice della mano destra sul proprio collo, da sinistra verso destra”.

La persona che aveva minacciato l’altro si allontanava per andare a parlare con delle amiche e mentre conversava, sentiva un forte dolore alla testa e si accorgeva di perdere sangue. L’altro, secondo l’accusa, avrebbe preso la stampella a una persona che si trovava al bar e avrebbe colpito l’altro alla testa, ricordando alla vittima che lo aveva avvertito poco prima che gli avrebbe tagliato la gola e che “non doveva fare più ritorno a Tuoro”.

Nel corso dell’udienza di oggi è stato chiesto un rinvio per definire la vicenda in forma stragiudiziale, staiblendo un risarcimento e rimettendo le querele.