Fermato per un normale controllo: dall'auto spunta un manganello lungo un metro

La polizia stradale ha denunciato un 48enne, cittadino straniero, per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato fermato al volante di un'auto lungo la strada provinciale 375, nel comune di Marsciano, per un normale controllo.

All’interno della tasca dello sportello lato passeggero i poliziotti hanno trovato un manganello telescopico di un metro di lunghezza.

"Sentito in merito al possesso dell’oggetto, il 48enne non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile", scrive la Questura di Perugia.

Il 48enne è stato identificato e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il manganello è stato sequestrato.