Botte alla compagna e minacce alla madre: ai domiciliari e processato

Un uomo è finito davanti al giudice con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di estorsione.

Secondo l’accusa l’imputato, difeso dall’avvocato Elisabetta Desinano, avrebbe “con condotte abituali e reiterate” maltrattato la convivente con “percosse, botte, cazzotti, pugni, insulti quali ‘tr… putt…’ creando un costante stato di assoggettamento psicologico nei confronti della donna”. All’ennesimo episodio di violenza la donna, però, si allontanava da casa. L’uomo non demordeva e continuava “a insultarla con epiteti quale ‘vacca putt…’ dicendole che si prostituiva per avere droga e si presentava sotto l’abitazione della donna urlando di ridargli la figlia e insultandola violentemente”. Condotte che provocavano uno stato di ansia e paura nella ex compagna dell’uomo fino a quando decideva di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

Episodi avvenuti a Tuoro sul Trasimeno fino al 21 marzo del 2023.

L’imputato deve rispondere anche dell’accusa di estorsione nei confronti della madre. Secondo l’accusa avrebbe costretto la donna, con minacce e violenza, a consegnargli denaro altrimenti avrebbe dato fuoco all’abitazione.

Episodio avvenuto a Umbertide fino all’11 aprile del 2023. L’imputato si trova attualmente ai domiciliari.