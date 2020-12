Maltempo in Umbria, raffiche di vento, alberi pericolanti e caduti: la situazione in tutta la provincia

Alberi caduti a causa del forte vento o pericolanti. Sono incessanti le richieste di intervento pervenute alla centrale dei vigili del fuoco di Perugia per via del maltempo che imperversa sull’Umbria. Perugia, Spoleto, Foligno e Todi al momento risultano i Comuni maggiormente interessati dalle richieste per piante cadute e rami pericolanti, ma fortunatamente per ora non si registrano particolari danni.

Decine di interventi anche a Terni e provincia e tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando sono al lavoro da questa mattina per far fronte alle richieste. Per la giornata di lunedì 28 dicembre è stata emessa un’allerta meteo di livello giallo per rischio ghiaccio, rischio vento e rischio idrogeologico in tutte le zone dell'Umbria.

Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Notizie in aggiornamento