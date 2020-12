Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 28 e il 29 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Emessa anche un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di lunedì 28 dicembre per rischio ghiaccio, rischio vento e rischio idrogeologico in tutte le zone dell'Umbria.

Lunedì 28 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci. Fenomeni più probabili tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Tendenza a cessazione delle precipitazioni in serata. Neve in Appennino inizialmente al di sopra dei 1400-1500 metri in calo fino ai 1100-1200 metri nel pomeriggio. Venti: da moderati a forti meridionali (Ostro in rotazione a Libeccio), in attenuazione in serata. Attese raffiche in pianura e in collina fino a 70-90 km/h, oltre i 100 km/h sui crinali appenninici. Temperature: minime in calo, massime in aumento, più sensibile sui rilievi. In pianura valori compresi tra i 9 e i 12 gradi".

Martedì 29 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Possibili precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri di quota. Venti: moderati meridionali con rinforzi sui crinali e sui rilievi in genere. Temperature: in ulteriore lieve aumento in pianura, stazionarie o in contenuto calo in montagna".