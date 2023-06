Bomba d'acqua su Assisi, Nocera e Valtopina: persone evacuate, strade e treni bloccati. Ospedale allagato

Un pomeriggio difficile per molte località della provincia di Perugia che sono state colpite da grandinate e vere e proprio bombe d'acqua che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e anche delle Forze dell'Ordine. Dalle 20 di oggi la situazione è nettamente migliorata ma sono tante le richieste di intervento. Una delle città più colpite è Assisi: la perturbazione iniziata intorno alle 19 ha colpito inizialmente la parte in collina del comune per poi estendersi per tutto il territorio comunale.

Attualmente anche il reparto di Radiologia ad Assisi è allagato, ma sul posto già arrivatoi mezzi e uomini una partenza per ripristinare la piena funzionalità del reparto sanitario. Il Fiume Tescio è esondato ma ancora non è stimabile l'area interessata.La situazione su Assisi è ancora in evoluzione ed è considerata comunque grave.

Situazione difficile anche lungo l'asse Nocera Umbra-Valtopina: a Nocera Scala la caduta di pianta ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello. Esondazione del Topino in località Ponte Rio di Valtopina con evacuazione di due famiglie. Sempre nella zona di Nocera scalo è stato recuperato un camper parcheggiato nel piazzale dello stabilimento causa allagamento. Nella stessa zona, l’esondazione del Topino ha portato via una roulotte e una cisterna di gasolio andando a fermarsi sotto al ponte della ferrovia e interrompendo la linea Roma - Ancona. Sul posto Vigili del fuoco di Gaifana, il sindaco di Valtopina e il tecnico delle ferrovie.