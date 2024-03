Umbria, porta la droga al figlio in carcere: scoperta dal cane al controllo e arrestata

La mamma va a trovare il figlio detenuto e finisce in manetteper spacio di stupefacenti. Accade nel carcere di Orvieto dove la donna e' stata sorpresa con 110 grammi di hashish da consegnare al figlio detenuto.

La donna, di 56 anni, è stata perquisita dopo che il cane antidroga si è soffermato su di lei durante il controllo operato sui famigliari che facevano ingressi ai colloqui. Sulla sua persona sono stati rinvenuti circa 10 grammi di sostanza abilmente occultati. La donna ha poi riferito agli agenti di essere giunta ad Orvieto con il treno, ma il possesso di un mazzo di chiavi di un'automobile l'ha tradita e dalla perquisizione del mezzo sono saltati fuori altri 100 grammi di droga.

La cinquantaseienne è stata arrestata e accompagnata al proprio domicilio per essere poi giudicata per direttissima nei prossimi giorni. Il Sappe si complimenta per la brillantissima operazione della Polizia Penitenziaria di Orvieto che, sebbene segnata da carenze organiche, demansionamento di alcune figure, taglio di straordinari e chiusura di alcuni servizi interni per carenza di personale, continua ad operare "con spirito di abnegazione, con senso di appartenenza e con sacrifici enormi. Il Sappe auspica che senza indugio, già da lunedì, il personale di Polizia Penitenziaria protagonista dell’operazione odierna venga proposto dalla Direzione per un encomio" si legge in una nota del segretario del Sapep Umbria Fabrizio Bonino.