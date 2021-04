Lutto nel giornalismo umbro: addio a Leonardo Gioia

Il mondo del giornalismo umbro in lutto per la scomparsa di Leonardo Gioia. Ad annunciarne il decesso sui social Giancarlo Trapanese, ex caporedattore della sede umbra della Rai per la quale gioia ha lavorato a lungo. "Ho appreso ora della scomparsa di Leonardo Gioia, caro collega e amico di Perugia - scrive su Facebook Trapanese -. Abbiamo vissuto assieme momenti intensi ed importanti e con lui scompare anche un pezzo della storia giornalistica di Perugia e della sua sede Rai. Un dolore forte per la perdita di una cara persona con la quale avevo avuto subito una rara sintonia. Ciao Leo, caro amico e collega".

ASU - Una nota di cordoglio poi dall'Asu: "Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Umbra si unisce al dolore per la scomparsa del collega della Rai Leonardo Gioia, persona gentile, cortese e riservata. All’età di 63 anni ci lascia un collega che con la sua professione e sensibilità ha raccontato l’Umbria. L’Asu esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

ANCI - Un messaggio anche dai sindaci dell'Umbria: “Anci Umbria rivolge, a nome di tutti i Sindaci, le più sentite condoglianze alla famiglia di Leonardo Gioia e alla redazione del Tg3 dell’Umbria. Gioia ha sempre svolto la sua professione di giornalista con grande dedizione e senso di responsabilità. Di lui - afferma il

presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - ricordiamo tutti sensibilità, gentilezza, cordialità e grande professionalità”.

Alla famiglia il cordoglio e la vicinanza della redazione di Perugia Today.