Lutto nel mondo della Chiesa, il saluto e il ricordo dell'amministrazione comunale per il salesiano Toniolo

L’Amministrazione comunale di Perugia con il sindaco Andrea Romizi si unisce al dolore della Comunità Salesiana e della Diocesi di Perugia-Città della Pieve per la scomparsa del coadiutore Sante Luciano Toniolo, venuto a mancare all’affetto dei sui cari nei giorni scorsi all’età di 87 anni. Nativo della provincia di Vicenza, dopo le esperienze nelle comunità salesiane di Torino e Ortona, negli anni ’80 Toniolo viene chiamato a Perugia per dar vita al centro di formazione professionale (CFP) presso l’istituto Don Bosco.

Per oltre 40 anni il sig. Sante si è dedicato con impegno ed abnegazione alla crescita dei giovani, riservando un’attenzione particolare per quelli più bisognosi e provenienti da contesti problematici. “Sante Luciano Toniolo ha saputo incarnare alla perfezione lo spirito e gli insegnamenti di Don Bosco – commenta il sindaco Andrea Romizi – dedicando la sua intera vita agli altri e contribuendo alla crescita di intere generazioni di giovani. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia ed alla comunità salesiana per la perdita di una persona altruista che ha lavorato sempre per il benessere della collettività”.