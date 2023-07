Litiga con i vicini di casa: li minaccia di morte con una mannaia e poi cerca di colpirli con un'ascia

La lite con i vicini di casa per la cassetta della posta finisce con una denuncia per minaccia aggravata. È successo a Foligno, nella zona di viale Ancona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 28enne, durante una discussione con i vicini di casa, ha preso in mano una mannaia e si è avvicinato a uno dei due, minacciandolo di morte se non si fosse allontanato dal suo giardino. I familiari del 28enne hanno provato a calmarlo, ma lui ha preso l'ascia e ha sferrato un colpo contro il vicino. Fortunatamente è andato a vuoto, tagliando solo la rete di recinzione.

Poi la chiamata al 112 e la denuncia per minaccia aggravata. A scatenare tutto il fatto che la cassetta delle lettere dei vicini, posta sulla recinzione del giardino, poteva essere raggiunta soltanto transitando attraverso il giardino di pertinenza dell’abitazione dell’uomo.