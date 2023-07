Lite per gelosia all'Accademia di belle arti, due studenti cinesi sospese da lezioni ed esami

Una studentessa cinese è stata sospesa dalla frequentazione dell’Accademia di belle arti di Perugia per un anno. Sanzione simile, seppur ridotta a sei mesi, per un connazionale.

I due, secondo quanto appurato, si sarebbero resi protagonisti di un’aggressione ai danni di un’altra studentessa nei locali dell’istituto di formazione perugino.

I motivi del litigio non sono ben chiari, ma sembrerebbe che l’inimicizia tra le due giovani abbia coinvolto anche lo studente e che una volta che il terzetto si è incontrato nei corridoi dell’Accademia, sarebbe nato il diverbio.

Una parola detta dalla ragazza all’altra, “non sei nessuno … non ti dare troppe arie”, avrebbe innescato il litigio e poi la zuffa tra le due studentesse, con il ragazzo che è intervenuto in un secondo momento, subendo comunque anche lui la sanzione.

I due studenti sono stati sospesi dalla frequenza delle lezioni e dagli esami di profitto, oltre che dall’accesso ai locali dell’istituto. I fatti sono avvenuti ad aprile scorso e la sanzione disciplinare è stata comminata a giugno. Per i due studenti anche il rischio di effetti sul permesso di soggiorno, visto che il documento rilasciato per motivi di studio è soggetto al rendimento scolastico: senza poter dare gli esami, non si può provare di essere in Italia per studiare. Per questo i due studenti si sono rivolti all’avvocato Leonardo Orioli per trovare una soluzione alla sospensione.