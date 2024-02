Picchia e minaccia la moglie, poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un rumeno di 41 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale durante un intervento per una violenta lite in famiglia.

I poliziotti hanno trovato il 41enne ubriaco e alla loro vista è andato in escandescenza, opponendo resistenza, insultando e minacciando gli operatori. Nel tentativo di contenerlo, l’uomo ha colpito i poliziotti, provocando delle lesioni al polso a uno degli agenti, giudicate guaribili in 30 giorni.

Un’altra Volante ha preso contatti con la moglie del 41enne, la quale ha riferito di aver avuto una lite con il marito, alla presenza dei figli minori, nel corso della quale era stata aggredita dall’uomo.

Acquisita la querela della vittima il 41enne, che anche durante il tragitto ha continuato a opporre resistenza e a sferrare calci e pugni, è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, a meno di 500 metri, alla moglie e ai figli e ai luoghi dagli stessi frequentati.