Commerciante sventa lo scippo e scoppia la lite in via Campo di Marte

Commerciante interviene per sventare uno scippo e scoppia il caos in via Campo di Marte. L’episodio è avvenuto ieri ed è culminato con l’intervento di due pattuglie e un equipaggio del 118.

Secondo quanto potuto appurare la vicenda nasce dal comportamento di uno straniero, un volto conosciuto nel quartiere, che in stato di ebbrezza avrebbe infastidito una signora, una residente. Alcuni testimoni raccontano di un comportamento molesto da parte dell’uomo, con attenzioni particolari verso la borsetta della signora.

Alla scena assiste un commerciante della zona, anch’egli straniero, che non sopporta quanto sta accadendo e si avvicina, per far desistere l’uomo dalle sue azioni.

Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, con una colluttazione al termine della quale avrebbe avuto la peggio lo straniero molesto, mentre gli altri residenti del quartiere esprimevano solidarietà al commerciante intervenuto per difendere la donna.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e personale sanitario. La signora si è invece recata in Questura per presentare querela.