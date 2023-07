Perugia, studente cinese inseguito e picchiato dal vicino: scatta la denuncia

Uno studente cinese ha denunciato di avere subito un’aggressione da parte di un vicino di casa che lo ha inseguito da Monteluce a Porta Pesa.

Il litigio, secondo lo studente, sarebbe iniziato giorni prima, con lamentele sul rumore nel condominio, con il vicino, un magrebino, che avrebbe colto ogni occasione per insultare il cinese, invitandolo a tornarsene a casa, il tutto condito da insulti tipo “cinese di m…”.

Nel pomeriggio di venerdi il cinese sarebbe uscito di casa per dirigersi in centro, prendendo un autobus. Appena uscito di casa avrebbe incontrato il vicino che avrebbe subito iniziato a insultarlo. Una volta salito sul bus, pero’, si sarebbe accorto che lo straniero lo stava seguendo con l’auto.

Una volta giunto alla fermata e sceso dal mezzo, il cinese si sarebbe trovato faccia a faccia con il vicino che avrebbe ripreso a insultarlo e minacciarlo, fino a colpirlo con un calcio al ginocchio e un pugno al volto, riportando ferite giudicate guaribili in dieci giorni, con la necessita’ di farsi rivedere in Oculistica per una diminuzione temporanea del visus.

Lo studente cinese, inoltre, avrebbe ripreso l’aggressione con il cellulare, che il vicino avrebbe provato a strapparglielo, dicendo poi alla vittima che glielo avrebbe ridato se non avesse sporto denuncia.

Cosa che lo studente ha fatto prontamente il giorno dopo, accompagnato dall’avvocato Leonardo Orioli.