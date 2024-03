Latrati nella notte disturbano i vicini: coppia sotto processo per disturbo della quiete

Marito e moglie sotto processo per i cani rumorosi che latrano la notte e non fanno dormire i vicini: dopo sette anni vengono assolti.

La coppia, 53 anni lui e 48 lei, è finita in tribunale per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non avendo ottemperato a quando disposto dal magistrato del Tribunale civile di Perugia che imponeva “di ricoverare i loro cani, nelle ore notturne nella casetta” posta in giardino “al fine di impedire che il pacifico possesso dell’immobile goduto dalle persone offese”, cioè i vicini, “venisse ostacolato dal latrare notturno dei cani”. Secondo la Procura di Perugia la coppia avrebbe “eluso l’esecuzione” dell’ordine del giudice “lasciando che i cani dormissero all’aperto e abbaiassero frequentemente”.

Alla coppia era contestato anche il reato di disturbo della quiete pubblica nei confronti dei “proprietari di un immobile limitrofo” in quanto avrebbe “in piena notte suonato ripetutamente il campanello dell’abitazione” dei vicini e “dunque abusando di strumenti sonori e non impedendo strepiti di animali, disturbavano il riposo di questi ultimi”.

I fatti sono avvenuti a Perugia tra giugno e settembre del 2017. A sette anni da quanto contestato dalla Procura di Perugia il giudice monocratico ha preso atto che i cani sono morti e ha assolto i due imputati. Le parti processuali erano rappresentate dagli avvocati Gian Gabriele Binagli e Michele Morena.