"La nostra cagnolina è scomparsa", riconosciuta in strada da un passante può riabbracciare la sua padrona

Mentre era intento a passeggiare nei pressi di piazza Grimana a Perugia, aveva notato un cittadino straniero che portava a spasso un cane che era comparso su alcuni annunci che ne pubblicizzavano la scomparsa. L’uomo, a quel punto, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il cittadino straniero, insieme alla compagna, 38 e 32 anni, entrambi con precedenti di polizia. Sentiti dagli operatori in merito al possesso del cane, hanno fornito delle risposte poco plausibili.

Gli operatori, a quel punto, hanno accompagnato la coppia presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione dalla quale è emerso che il 38enne, irregolare, era inottemperante all’ordine del questore di Perugia di lasciare il territorio nazionale emesso lo scorso 20 luglio. Era inoltre gravato, insieme alla compagna, da un rintraccio per notifica di atti giudiziari.

Al termine degli accertamenti di rito, gli agenti hanno allertato il personale dell’Asl che – dal controllo del microchip dell’animale – ha appurato che il cane era lo stesso di cui era stato denunciato il furto lo scorso 26 luglio.

Per questo motivo il 38enne e la 30enne sono stati ddenunciati per il reato di ricettazione in concorso. L’uomo è stato inoltre denunciato per violazione dell’ordine dell’Autorità e messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure finalizzate ad assicurare la sua effettiva espulsione dallo Stato.

Una volta terminate le attività, gli agenti hanno riconsegnato “Lilith” – la cagnolina di razza labrador – alla sua padrona che, sollevata e felicissima di aver ritrovato la sua amica a quattro zampe, ha ringraziato i poliziotti per l’aiuto e la professionalità dimostrata.