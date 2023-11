La missione impossibile della Regione diventa realtà: ritorna l'abbonamento per i mezzi a 60 euro, ampliata la platea degli studenti

Avevamo scritto che la parola fine sugli abbonamenti agevolati per gli universitari (bus, treni e servizi extraurbarni) a basso costo non era stata ancora scritta nonostante lo scettiscismo delle sigle sindacali degli studenti di sinistra e dell'opposizione regionale emerse nel giorno dell'anno accademico. La situazione era difficile perchè l'anno passato, pur essendo un servizio molto gradito da famiglie e giovani, non era riuscito a raggiungere quota 15mila sottoscrizione che voleva dire sostenibilità finanziaria dell'abbonamento fortemente voluto dalla Tesei e dall'assessore Melasecche. Ora arriva a sorpresa la conferma dell'abbonamento smentendo tutte le cassandre del caso: il 24 novembre a Palazzo Donini (ore 15, sala Fiume) sarà presentata la convenzione per l’attivazione degli abbonamenti a tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico locale con cui, confermando la misura a favore degli studenti dell’Università degli studi e per Stranieri di Perugia sperimentata con successo nello scorso anno accademico.

Ma ci sono anche delle novità molto importanti: l'abbonamento low cost sarà sperimentato estendolo anche agli studenti di Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica Morlacchi di Perugia, Conservatorio di Musica Briccialdi di Terni e Istituto Superiore della Mediazione Linguistica di Perugia, ai dottorandi, specializzandi e studenti Erasmus dell’Università degli Studi di Perugia e, per la prima volta agli studenti stranieri dell’Università per Stranieri di Perugia. Una mossa fondamentale per arrivare alla sostenibilità finanziaria dato che si amplia la platea: dai potenziali 28mila soggetti ad una utenza di 36mila circa. Una formula che porta l'Umbria ai vertici del welfare univeratario italiano: è l'unica regione in Italia ad avere un provvedimento del genere che la rende come un grande campus universitario.

Busitalia aprirà le sottoscrizioni dei nuovi abbonamenti immediatamente dopo la conferenza stampa per consentire a tutti i soggetti citati di poterne usufruire, con l’accortezza che coloro che hanno già ottenuto il bonus trasporti del 1° novembre, ma non l’hanno utilizzato possono impiegarlo per l’occasione, mentre coloro che intendono attendere la data del 1° dicembre per partecipare al successivo click day possono cercare di rientrarvi e sottoscrivere quindi di fatto gratuitamente il nuovo Pass Regione Umbria-Unipg.

Con il Pass Regione Umbria-UNIPG, al costo di 60 euro (azzerabile se si usufruisce del Bonus Trasporti) gli studenti potranno disporre di un abbonamento integrato per viaggi illimitati su tutti i servizi di Trasporto Pubblico Locale in Umbria, compresi i servizi urbani ed extraurbani, come autobus, il futuro servizio ferroviario completamente riattivato Sansepolcro - Perugia - Terni, il Minimetrò di Perugia e la funicolare di Orvieto.

A illustrare finalità e modalità della convenzione, che verrà sottoscritta nei prossimi giorni, saranno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, i Rettori dell'Università degli studi di Perugia e l’Università per Stranieri, Maurizio Oliviero e Valerio De Cesaris, il sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti, dei Conservatori Morlacchi e Briccialdi, dell’Istituto superiore di Mediazione linguistica, e delle aziende del trasporto pubblico locale (Busitalia Sita Nord, Tpl Mobilità, Ishtar, Atc&Partners mobilità, Minimetrò).