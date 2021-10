LA MAIL DEI LETTORI | "Corso Vannucci è pericoloso per un disabile. Serve un camminamento speciale"

Riceviamo una mail che rigiriamo direttamente al nostro sindaco Andrea Romizi e alla sua Giunta per una riflessione e magari redigere un progetto di inclusione per il nostro centro storico. Tutti i cittadini hanno pari diritti.

dI Giampaolo Pignani Piccioni

Sono un invalido 100% e da un po' in carrozzella. Ieri la mia badante mi ha accompagnato per fare dopo tanto tempo una passeggiata con la carrozzella in Corso Vannucci. Dovrei dire bene, ma sono costretto a dire inve male, malissimo. Perché con quel lastricato sconnesso la carrozzella ha avuto molte difficoltà a camminare perché è come se si camminasse in una mulattiera. La mia considerazione è questa: ma Il Signor Sindaco e gli altri prima di lui non hanno mai pensato di fare un camminamento adeguato per In Corso Vannucci per le persone con.handicap e che permetta alle carrozzelle di non avere sobbalzi per evitare rischio di cadere come ho rischiato io ieri? Anche noi abbiamo il diritto di fare una vasca in Centro a Perugia.