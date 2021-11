LA BUONA NOTIZIA Città di tutti, passa la proposta Mencaglia per i non vedenti o ipovedenti che vivono o in visita a Perugia

Una decisione all'insegna della civiltà e del progetto della città inclusiva anche per chi è costretto a vivere con una forte disabilità. Approvata all’unanimità da parte della Commissione Cultura del Comune di Perugia la proposta di Riccardo Mencaglia (Fratelli d’Italia) per introdurre indicazioni scritte nel linguaggio Braille sui totem informativi inclusi nella segnaletica turistica cittadina. Non stiamo parlando di turismo soltanto ma anche negli uffici e nelle aree verde. All’interno dell’operazione di censimento, catalogazione e sostituzione di tutti i vari impianti di segnaletica turistica che il Comune sta predisponendo, accanto alle tradizionali descrizioni in lingua italiana ed inglese, sarà disponibile quindi anche una rappresentazione per i non vedenti.

“Colgo con favore - ha scritto il consigliere Riccardo Mencaglia - da parte dell'assessore Giottoli l'accoglimento della mia richiesta che punta non solo ad un turismo più inclusivo, ma ad una nuovo modo di concepire i servizi orientati al mondo della disabilità,in tutte le sue accezioni, che devono considerarsi ordinari e non eccezionali.”

Il progetto rientrerà nel bando di circa 250 mila euro, finanziato sia con fondi propri che messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia volto al censimento, alla catalogazione ed alla completa sostituzione, ove non più idonei alla funzione, di tutti gli strumenti di segnaletica turistica presente nel territorio comunale, compresi gli “archetti informativi” prima citati. “Come chiaramente riportato nel dispositivo dell’ordine del giorno” ha concluso Mencaglia “questo sistema non deve rimanere circoscritto all’ambiente turistico, ma esteso da parte dell’Amministrazione a tutti i settori di comune utilità e fruizione, dagli uffici, ai luoghi di cultura e di socialità. Solo così potremo fare un vero salto di qualità e di civiltà”.