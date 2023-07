Irrompe in casa della ex e aggredisce lei e il nuovo compagno con una bottiglia rotta

Doveva stare lontano da lei. E invece irrompe in casa e aggredisce la donna e il nuovo compagno con una bottiglia rotta.

I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 31enne di origine marocchina, regolare sul territorio italiano, già colpito dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna.

L'uomo, dopo l'aggressione, si è nascosto per qualche giorno. I carabinieri lo hanno individuato e rinchiuso in carcere in esecuzione del nuovo provvedimento cautelare emesso dalla Procura di Spoleto.