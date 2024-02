INVIATO CITTADINO Rimosse a tempo di record le scritte che imbrattavano la scuola primaria Ciabatti alla Pesa

Intervento super rapido, quello messo in atto dal Comune di Perugia per cancellare lo scempio che imbrattava la parte bassa della parete sul lato marciapiede di via Maria Alinda Bonacci Brunamonti. Roba di qualche giorno fa.

Ma in specie quella vergata in rosso dal Movimento ViVi sulla parete nord, verso Monteluce. Roba risalente a un paio di giorni dopo.

Il sindaco, dopo la lettura del nostro servizio, ha preso il toro per le corna. Si è fatto un punto d’onore nell’aver immediatamente allertato i responsabili degli uffici, sebbene di domenica.

E bene ha fatto perché quello sgorbio, oltre a costituire un inestetismo e una violenza contro l’edificio scolastico, veniva a negarne la valenza educativa.

Per questioni di contenuto, che evocano forme di contestazione incivile e violenta.

Fin dalle prime ore di stamane, una squadra di addetti ha coperto le scritte dei sue versanti.

Il che non può essere che un bene.