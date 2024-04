INVIATO CITTADINO C’è chi di notte dorme agli Arconi

Lo sostengono residenti e operatori commerciali di prossimità. Dicono che al mattino qualcuno raccoglie indumenti e materiali per ripararsi.

Mette il necessario in un borsone che nasconde poi in qualche ripostiglio in via della Rupe. Da qualche giorno quel contenitore è a vista (foto).

Intendiamoci: nessuno vuole stigmatizzare né indicare al pubblico disprezzo.

C’è solo da rilevare che sarebbe bene offrire al clochard un riparo al chiuso e in luogo protetto.

Questo il compito di una città che si dichiara, capitinianamente, “aperta” all’accoglienza e alla solidarietà.