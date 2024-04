INVIATO CITTADINO Bonus 110 e nefaste conseguenze. Quando l’impalcatura aiuta il malfattore

Quelle impalcature, che spesso restano montate per mesi, assecondano i malintenzionati. I quali, trovandosi la strada spianata, salgono senza sforzo e penetrano negli appartamenti. E fanno man bassa.

Ancora più esposte sono le attività al pianterreno, dove il palco funge da schermo protettivo.

È sotto gli occhi di tutti la circostanza per cui certi ponteggi risultano in stato di semi-abbandono. Talvolta scoppiano contenziosi col committente. In altri casi, le carte non a posto bloccano tutto.

In genere, comunque, anche se tutto va liscio, i lavori procedono col freno a mano tirato. E così si fa il gioco dei malviventi.

Si ha un bel dire: mettiamo l’allarme. Sono ben poche le impalcature che, come si dice con un cattivo neologismo, sono allarmate. Infatti, per montare il sistema, ci sono dei costi da sopportare. E in genere si lascia perdere.

All’Elce, l’esistenza di palco, pannellature di cantiere, bailamme di materiali… ha finito per assecondare un furto. Proprio in un esercizio commerciale che ha aperto i battenti recentemente.

Il ladro, un personaggio diciamo così “poco professionale”, protetto dalle pannellature di cantiere, ha forzato l’ingresso del negozio penetrando all’interno.

Effettivamente c’era poco o nulla da rubare. Data anche la categoria merceologica di scarso valore.

È entrato e uscito per ben tre volte. Come documenta la registrazione delle telecamere di sorveglianza.

Ha rovistato e, visto che non c’erano cose di valore, si è rifatto su bibite di poco conto. Se n’è andato a casa, ha reso un borsone, ed è tornato sul posto saccheggiando solo qualche succo di frutta.

Danno all’infisso superiore a quello della merce sottratta.

Ma, più che il danno, brucia la beffa di dover subire senza poter reagire.

Ecco uno dei tanti inconvenienti del benedetto/maledetto 110. Che ha sovvenuto alle esigenze di pochi. A danno di molti.