Travolta e uccisa al passaggio a livello di Colonnetta, convogli fermi sulla linea Terontola-Foligno

Una donna è morta dopo essere stata investita dal treno in transito sulla linea Terontola-Foligno al passaggio a livello di Colonnetta. L'incidente è avvenuto alle 8.16 e la circolazione sulla tratta è stata bloccata per consentire l'intervento del personale del 118, dei Carabinieri e di Trenitalia.

La circolazione è sospesa tra Perugia e Perugia Ponte San Giovanni in quanto sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per stabilire se si sia tratta di un incidente, con la donna che ha tentato di attraversare i binari con le sbarre abbassate o perché si trovava sulla massicciata e, infine, se si sia trattato di un gesto volontario.

I treni Regionali possono registrare ritardi, subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono state attivate corse con bus per i collegamenti regionali.

Notizia in aggiornamento