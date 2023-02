Perugia, non vede l'anziano che attraversa e lo investe: assolto perché non c'è la querela

Investe un pedone sulle strisce e finisce sotto processo, ma senza querela di parte, dopo la riforma Cartabia, viene assolto.

Si è concluso così il processo a carico di un 46enne di Città della Pieve, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, accusato di lesioni personali colpose, perché “per colpa consistita in imprudenza e imperizia” e di comportamenti non corretti nei confronti dei pedoni, “alla guida dell’autocarro … mentre stava ripartendo dopo aver consentito la svolta di un veicolo che lo precedeva”, urtava un anziano “che stava attraversando la strada da sinistra a destra in prossimità di un attraversamento pedonale”, provocando un “politrauma” con lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.

L’investimento è avvenuto a Perugia il 21 novembre del 2016. Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha dichiarato il non doversi procedere per difetto di procedibilità.