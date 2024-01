Investe pedone mentre parla al telefono e poi si allontana: fissata l'udienza preliminare per la donna alla guida dell'auto

Fissata al 7 marzo l’udienza preliminare a carico di una 43enne accusata di avere investito un 20enne di Gualdo Tadino mentre camminava a bordo strada, lasciandolo ferito in un fosso e ritrovato solo dopo 20 ore da un passante che ha notato il corpo a bordo strada.

Secondo la Procura la conducente “procedeva a 60 chilometri all'ora, come si legge nell'avviso di conclusione indagini, a fronte di un limite di 50, in orario notturno” e durante un temporale, “successivamente all’urto si dava alla fuga, omettendo di fermare la marcia e di prestare la dovuta assistenza al pedone. La vittima era finita in un fosso e ritrovata solo dopo venti ore da un passante. Ricoverato prima a Foligno e poi a Perugia, era stata sottoposta a interventi e cure, con un lungo decorso, senza che siano escluse delle infermità permanenti.

Per il magistrato inquirente l’indagata avrebbe quindi tenuto una “condotta colposa consistente in negligenza, imperizia e imprudenza” non avendo avvistato il pedone “lungo la strada, pur essendo detto avvistamento possibile, e determinava l’urto tra la vettura da lei condotta e il giovane, facendolo cadere nel canaletto di scolo adiacente alla strada”.

Il giovane è assistito dall’avvocato Chiara Lazzari e si costituirà parte civile.